Zeynep Alkan, sevgilisinin yanına uçtu

Sevgilisinden ayrı kalmaya dayanamayan Zeynep Alkan, soluğu Amsterdam'da aldı.

Hamdi Alkan’ın kızlarından Zeynep Alkan 1.5 yıldır Hollandalı Wesley Pabis ile flört ediyor.

Yılbaşı için Türkiye’ye gelen ve bir süre burada kalan Wesley Pabis yeni yılın ilk günlerinde yeniden ülkesine dönmüştü.

ZEYNEP YANINA GİTTİ

Bu kez Zeynep Alkan, Amsterdam’a, sevgilisinin yanına gitti .Çiftten 14 Şubat'ta aşk dolu bir paylaşım geldi.