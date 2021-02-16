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- Zeynep Alkan, sevgilisinin yanına uçtu
Zeynep Alkan, sevgilisinin yanına uçtu
Sevgilisinden ayrı kalmaya dayanamayan Zeynep Alkan, soluğu Amsterdam'da aldı.
- Haber Merkezi
- 16.02.2021 - 07:24
Hamdi Alkan’ın kızlarından Zeynep Alkan 1.5 yıldır Hollandalı Wesley Pabis ile flört ediyor.
Yılbaşı için Türkiye’ye gelen ve bir süre burada kalan Wesley Pabis yeni yılın ilk günlerinde yeniden ülkesine dönmüştü.
ZEYNEP YANINA GİTTİ
Bu kez Zeynep Alkan, Amsterdam’a, sevgilisinin yanına gitti .Çiftten 14 Şubat'ta aşk dolu bir paylaşım geldi.