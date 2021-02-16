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    Zeynep Alkan, sevgilisinin yanına uçtu

    Sevgilisinden ayrı kalmaya dayanamayan Zeynep Alkan, soluğu Amsterdam'da aldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2021 - 07:24
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    Zeynep Alkan, sevgilisinin yanına uçtu

    Hamdi Alkan’ın kızlarından Zeynep Alkan 1.5 yıldır Hollandalı Wesley Pabis ile flört ediyor.

    Yılbaşı için Türkiye’ye gelen ve bir süre burada kalan Wesley Pabis yeni yılın ilk günlerinde yeniden ülkesine dönmüştü.

    ZEYNEP YANINA GİTTİ

    Bu kez Zeynep Alkan, Amsterdam’a, sevgilisinin yanına gitti .Çiftten 14 Şubat'ta aşk dolu bir paylaşım geldi.

    Zeynep Alkan, sevgilisinin yanına uçtu #1

    Zeynep Alkan, sevgilisinin yanına uçtu #2

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