Zeynep Alkan: Yeniden ameliyat olmam lazım Survivor’da sakatlanan ve yarışmadan döndükten sonra ameliyat olan Zeynep Alkan, tekrar operasyon geçireceğini açıkladı.

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Survivor yarışmasından parmağını kırdığı için erken ayrılan ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan ameliyat olmuştu. Ancak sonrasında kemiklerin kaynamasını beklemeden spora başlamıştı.

Hala iyileşemediğini söyleyen Alkan, yeniden ameliyat masasına yatacağını söyled.

"Eğer olmazsam sakat kalıyorum"

Alkan yaptığı açıklamada "Elim kaynamamış. Vidalar kırığın arasına girmiş. Tekrar ameliyat olacağım. Kocaman uzun bir çivi ya da platin takacaklar. Dirseğimden kemik alıp ilave edebilirler. Eğer olmazsam sakat kalıyorum. Değer miydi diye soruyorum kendime" dedi