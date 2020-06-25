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    Zeynep Alkan'dan bikinili pozlar

    Yasakların kalkmasının ardından Türkiye'ye dönen ve deniz tatiline başlayan Zeynep Alkan, bu kez kırmızı bikinisiyle fotoğraf paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2020 - 12:50
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    Zeynep Alkan'dan bikinili pozlar #1

    Yurt dışında okuyan, aylardır Türkiye'de olmayan Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası ulaşım kısıtlamasının kalkmasıyla yurda dönüş yaptı.

    SEVGİLİSİNİ DE YANINDA GETİRDİ

    Zeynep Alkan, tatil sezonunu Hollandalı sevgilisi Wesley Pabis ile Bodrum’da açtı. 21 yaşındaki güzel, tatil pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Alkan’ın, Instagram hesabından yayınladığı bikinili pozu çok beğenildi.

    Zeynep Alkan, geçtiğimiz günlerde Ege kıyılarından paylaştığı fotoğrafa, “Yaz geliyor” notunu düşmüştü.

    Zeynep Alkan'dan bikinili pozlar #2

    Zeynep Alkan'dan bikinili pozlar #3

    Zeynep Alkan'dan bikinili pozlar #4

    Zeynep Alkan'dan bikinili pozlar #5

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