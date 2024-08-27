Zeynep Bastık Capri Adası'nda! Beyaz bikinisiyle poz verdi Oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan şarkıcı Zeynep Bastık, İtalya'ya uçtu. Sosyal medyadan tatil karelerini yayınlayan ünlü şarkıcıya beğeni yağdı.

Haber Merkezi

Özel hayatıyla dikkat çeken isimlerden Zeynep Bastık, kalbini şu aralar oyuncu Serkay Tütüncü'ye kaptırmış durumda.

İkili, geçtiğimiz günlerde dudak dudağa pozuyla gündem olmuştu.

BEYAZ BİKİNİ GİYDİ

Ünlü şarkıcı, şu sıralar İtalya'da bulunan Capri Adası'nda tatil yapıyor. Bu defa beyaz bikinisiyle poz veren Bastık, Instagram tatil pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

POZLARI ÇOK BEĞENİLDİ

Tatil pozlarını güneş, deniz dalgası ve deniz kabuğu emojileri eşliğinde paylaşan Bastık'ın pozları çok beğenildi.

Ünlü şarkıcıya kısa sürede on binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

"ÖLÜRÜM AYAKLARINA"

Instagram hesabında 2,1 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcı, en fazla yorumu ayaklarına aldı. Takipçileri ısrarla "'Ayak tabanını göster', 'Ölürüm bu ayaklara'" gibi yorumlar yaptı.