Zeynep Bastık, Dünya Kupası için Katar'da konser verdi

Zeynep Bastık, Dünya Kupası için Katar'da konser verdi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda sahne alan Zeynep Bastık'a konseri izleyen Türk vatandaşları destek verdi.

ümlü popçu Zeynep Bastık, başkent Doha'da taraftarlar için oluşturulan festival alanında gerçekleştirilen konserde sahne aldı.

45 dakika sürdü

Portekiz-Gana maçının ardından başlayan ve büyük ilgi gösterilen konserde Zeynep Bastık, yaklaşık 45 dakika sahnede kaldı.

Türk sanatçının şarkılarını beğeniyle dinleyen birçok ülkeden taraftarlar, büyük coşku yaşadı.

Türk bayrakları da oradaydı

Festival alanında bulunan Türk vatandaşları da Türk bayraklarıyla Bastık'a destek verdi.

Bastık iddialara göre Dünya Kupası'ndaki sahnesi için 250 bin dolar alacak.