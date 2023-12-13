Zeynep Bastık, eski eşi ve yeni sevgilisiyle eğlendi: "Aştık biz bunları" Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık, eski eşi ve yeni sevgilisiyle aynı mekanda buluştu.

ensonhaber.com

Pop müziğin yeni yıldızlarından isimlerinden Zeynep Bastık ve Tolga Akış, evliliklerinin ilk senesi dolmadan boşanma kararı aldı.

Geçtiğimiz sene tek celsede boşanan çift, yeni aşklara yelken açtı. Akış'ın dün akşam verdiği partiye yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile giden Bastık, mekan çıkışı konuştu.

"2024 senesine girdik"

Bastık, sevgilisi ve eski eşi ile yan yana olması sorulunca "Böyle şeyler mi var artık. 2024 senesine girdik biz o kafalarda değiliz aştık bunları." karşılığını verdi.

Şarkıcının sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bastık için "Bu kadar modern olmak istemiyorum" ve "Mezhep genişliği" yorumları yapıldı.

Şarkı performanslarının yanı sıra sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımlarla adından söz ettiren Zeynep Bastık, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda özel hayatındaki değişikliklerden bahsetmişti.

40 milyon TL verdi

Son dönemde art arda konser veren ve kazancını artıran güzel popçu, İstanbul'u terk edip İzmir Urla'ya yerleşmişti. Zeynep Bastık'ın 40 milyon TL civarında olduğu konuşulan doğayla iç içe ile olan evi yeniden gündeme gelmişti.

"Ben İstanbul'u hala çok seviyorum"

Güzel şarkıcı, "İstanbul'u hala çok seviyorum ama depremden sonra bana bir anksiyete geldi. Apartmanların ve insanların arasında kalmaktan bir klostrofobi bastı. Bir de Urla'yı çok seviyorum, orada çok güzel bir hayat da kurdum kendime." yanıtını vermişti.

Bir 5 bin metrekare arazi satın aldığı iddialarına ise Bastık, "Böyle şeyleri konuşmaktan hoşlanmam. Orada tatlı, mütevazi ve minimal bir hayat yaşıyorum." yanıtını vermişti.