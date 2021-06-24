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    Zeynep Bastık gelin oluyor

    Pandemiden dolayı düğününü erteleyen Zeynep Bastık, sonunda hayallerine kavuşuyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2021 - 14:28
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 14:35
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    Zeynep Bastık gelin oluyor

    Menajerliğini de yapan Tolga Akış’la 2019 yılında nişanlanan Zeynep Bastık’ın düğün tarihi belli oldu.

    GEÇEN YIL EVLENECEKLERDİ

    Geçen yılın haziran ayında evlenmeyi planlayan, ancak pandemi nedeniyle düğünü erteleyen çift, 1 yıl rötarlı olarak nikâh defterine imza atacak.

    Akış ve Bastık, 7 Temmuz’da Çeşme’deki ünlü bir otelde yapılacak düğünle dünyaevine girecek.

    YİNE TEKLİF ETTİ

    Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 3 yıldır birlikte olduğu nişanlısı Tolga Akış’tan geçtiğimiz haftalarda yeniden evlenme teklifi almıştı. Bastık, nişanlısının bu sürprizi karşısında mutluluk gözyaşlarına boğulmuştu.

    Zeynep Bastık gelin oluyor #1

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