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Zeynep Bastık gelin oluyor
Pandemiden dolayı düğününü erteleyen Zeynep Bastık, sonunda hayallerine kavuşuyor.
- Haber Merkezi
- 24.06.2021 - 14:28
- Güncelleme : 24.06.2021 - 14:35
Menajerliğini de yapan Tolga Akış’la 2019 yılında nişanlanan Zeynep Bastık’ın düğün tarihi belli oldu.
GEÇEN YIL EVLENECEKLERDİ
Geçen yılın haziran ayında evlenmeyi planlayan, ancak pandemi nedeniyle düğünü erteleyen çift, 1 yıl rötarlı olarak nikâh defterine imza atacak.
Akış ve Bastık, 7 Temmuz’da Çeşme’deki ünlü bir otelde yapılacak düğünle dünyaevine girecek.
YİNE TEKLİF ETTİ
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 3 yıldır birlikte olduğu nişanlısı Tolga Akış’tan geçtiğimiz haftalarda yeniden evlenme teklifi almıştı. Bastık, nişanlısının bu sürprizi karşısında mutluluk gözyaşlarına boğulmuştu.