Zeynep Bastık: Gelinlikler hazır

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, düğünü için 3 gelinlik hazırlattı.

Uzun zamandır aşk yaşadığı menajeri Tolga Akış ile evlilik hazırlığı içinde olan Zeynep Bastık, düğün öncesi provalara başladı.

DÜĞÜN ÇEŞME'DE

Nişantaşı’nda görüntülenen şarkıcı, saç-makyaj provasına geldiğini ifade etti. Düğüne sayılı günler kaldığını söyleyen Bastık, “7-8 gün kaldı. Saç-makyaj provası yaptık. Ailece çok heyecanlıyız. Düğün Çeşme’de olacak. İlişkimiz de zaten orada başlamıştı. Biraz anlamlı olsun istedik.” diye konuştu.

Düğünü pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını da ifade eden Bastık, sözlerini şöyle tamamladı:

3 GELİNLİK GİYECEK

“O şartlarda mümkün değildi. Herkesin aşılandığı bir dönemde yapmamız daha sağlıklı. Yakın arkadaşlar ve aile olacak. 3 gelinlik giyeceğim.”