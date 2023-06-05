Zeynep Bastık, Gülşen ve Edis ile poz verdi Zeynep Bastık; Gülşen, Ozan Çolakoğlu ve Edis ile birlikte Barcelona'da tatil yapıyor.

ensonhaber.com Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 28 Mayıs'ta oy kullandıktan hemen sonra tatile çıktı. Soluğu İspanya'nın Barcelona şehrinde alan Zeynep Bastık, tatiline devam ediyor. Yakın dostlar buluştu Tatilini sürdüren Zeynep Bastık; Gülşen, Ozan Çolakoğlu ve Edis ile buluştu. Yakın arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçiren Bastık, katıldıkları konserde eğlendikleri anları yayınladı. "Türkçe pop tatilde" Gülşen, Ozan Çolakoğlu ve Edis ile birlikte objektif karşısına geçen Zeynep Bastık, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Türkçe pop tatilde" notuyla paylaştı.