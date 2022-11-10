Zeynep Bastık kasık dekolteli elbisesi

Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşadığı iddia edilen şarkıcı Zeynep Bastık, dekolteli elbisesiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz hafta bir eğlencede sarmaş dolaş dans etmesi aşk iddialarını beraberinde getirdi.

İkili konuya dair açıklama yapmadı. Aşk iddialarıyla gündemde olan Bastık, şimdi de tarzıyla adından söz ettirdi.

İki parçalı elbise

Geçtiğimiz günlerde yüzüne lazer tutulduğu için sahneyi terk eden Zeynep Bastık, evinden fotoğraf paylaştı.

Seda Sayan beğendi

Bastık, iki parçadan oluşan siyah bir elbise giydi. Göğüs kısmı minicik olan elbisenin, kasığına kadar da yırtmacı vardı.

Son dönemde iç çamaşırları pozlarını da paylaşan Zeynep Bastık'ın tarzına Seda Sayan'dan kalp emojileri yağdı.