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    Zeynep Bastık, Kerimcan Durmaz'a mankenlik yaptı

    Kerimcan Durmaz, arkadaşı Zeynep Bastık’ın kendisine özel defile yaptığı anları sayfasından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 10:23
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    Zeynep Bastık, Kerimcan Durmaz'a mankenlik yaptı

    Son dönemin en başarılı popçusu Zeynep Bastık, yakın arkadaşlarını evinde ağırladı.

    ARKADAŞLARIYLA BULUŞTU

    Bastık'ın misafir ettiği arkadaş grubunun arasında, geçtiğimiz aylarda ABD’ye yerleşen Kerimcan Durmaz da vardı.

    MANKENLİK YAPTI

    Ünlü şarkıcı, evinde arkadaşlarına kıyafetlerini giyip mankenlik yaptı. Durmaz da o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

    TÜRKİYE'NİN EN ÇOK KAZANAN ŞARKICILARINDAN

    150 ile 300 bin TL arasında değişen sahne ücreti ve yurt dışı konserlerinden kazandığı 30 bin dolar ile Türkiye'nin en çok kazanan şarkıcılarından olan Bastık, şu sıralar çok konuşulacak bir işe imza atmaya hazırlanıyor.

    500 BİN TL'Yİ GÖZDEN ÇIKARDI

    Başarılı popçu, yeni klibi için yönetmen ve onlarca dansçıyı Los Angeles'tan İstanbul'a getirtti.

    Dansçı, yönetmen ve tüm ekibin konaklamadan ekstraya kadar tüm masrafını cebinden karşılayacak olan genç popçu, bu özel klip çekimi için de 500 bin TL'lik bir bütçe ayırdı.

    Zeynep Bastık, Kerimcan Durmaz a mankenlik yaptı #1

    Zeynep Bastık, Kerimcan Durmaz a mankenlik yaptı #2

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