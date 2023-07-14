Zeynep Bastık tatil pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile tatile çıktı.

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Deprem korkusundan dolayı İstanbul’u terk edip İzmir’e yerleşen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, gündemden düşmeyen bir isim.

Kucakta duyuru

Boşanma haberini kucak pozuyla paylaşan Zeynep Bastık, yeni aşkını da kucak pozuyla duyurdu.

Yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile aşk yaşadığını duyurmasıyla gündeme gelen şarkıcı, tatile çıktı. Tatilden pozlarını paylaşan Zeynep Bastık yine ayaklarına gelen yorumlarla adından söz ettirdi.

"Ben tatildeyim"

"Ben tatildeyim beni aramayın ararsam da açmayın." notuyla beyaz bikinili pozlarını paylaşan Bastık'ın ayaklarına yine yorum yağdı.