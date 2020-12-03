Zeynep Bastık'ın 4 kişilik hayali

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, en büyük hayalini açıkladı.

Yaptığı coverlar ile popüler olan şarkıcı Zeynep Bastık, takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Uzun süredir Tolga Akış ile aşk yaşayan Bastık, "En büyük hayaliniz ne?" sorusuna yaptığı paylaşımla cevap verdi.

"KALICI ŞEYLER BIRAKMAK İSTİYORUM"

Nişanlısı ile birlikte çekilen karesini yayınlayan Zeynep Bastık, paylaşımına "En başta sağlıklı ve huzurlu olmak istiyorum. Hayatlarınızın içinde uzun yıllar şarkı söyleyerek, var olmak istiyorum. Yaşamım boyunca gücümü iyiye ve iyiden yana kullanabilmek, bir gün ölüp gittiğimde arkamda kalıcı şeyler bırakabilmek ve sevgiyle hatırlanmak istiyorum. Ve bu fotoğrafa en az iki kişi daha eklensin istiyorum. Başka da bir hayalim yok." notunu düştü.

27 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz sene, uzun süredir birlikte olduğu Tolga Akış ile evleneceğini duyurmuştu.

Ardından Bastık-Akış çifti nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.