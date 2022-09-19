Zeynep Bastık'ın boşanma gerekçesi

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Tolga Akış'tan neden boşandığını açıkladı.

Zeynep Bastık, temmuz ayında birlikteliğini sonlandırdığı eski eşi Tolga Akış hakkında konuştu. Ani bir kararla boşanma kararı alarak herkes şaşırtan ünlü şarkıcı, "Bu zamanda evlilik yürütmek zor." dedi.

"Kimse boşanmak için evlenmiyor"

Geçtiğimiz yaz Çeşme’de dünyaevine giren Bastık, "Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik. Birbirimizi yıpratmadan bu işin yürümediğini gördük ve ayrılık kararı aldık. Hala görüşüyor, çalışıyoruz ama eş ve sevgili olma durumu bizim için bitti. Eş olma durumunu sürdürmek zorunda olmadığımızın farkına vardık.” ifadelerini kullandı.

"Evlilik zor"

Evlilikleri yürütmenin zor olduğunu belirten yıldız, "Günümüzde evliliğin zor olduğunu düşünüyorum. Evlilik değerlerini koruyarak kurumu devam ettirmek zor." dedi.