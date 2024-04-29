Zeynep Bastık'ın doğum gününe gitmişti! Aldığı ücreti açıkladı Roman müziğinin sevilen ismi Kobra Murat, Zeynep Bastık'ın doğum gününe davet edilmişti. Partide şarkılar söyleyen Kobra Murat, aldığı ücreti açıkladı.

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Doğum günü için özel bir parti veren Zeynep Bastık, partiye Kobra Murat'ı davet etmişti.

Birlikte eğlendikleri dans ettikleri görüntüler sosyal medyada gündem olurken Kobra Murat, partiden kazandığı ücreti açıkladı.

"Eşim ve çocuğumda olanlar orijinal"

Taktığı takıların kofti olduğunu söyleyen Kobra Murat, "Ben de olan bütün altınlar orijinal değil, eşim ve çocuğumda olanlar orijinal." dedi.

Zeynep Bastık'ın doğum günü partisine katılan Kobra Murat, çok güzel ağırlandığını belirtti.

Kobra Murat, partiden kazandığı ücreti ise şöyle açıkladı:

"Partide olan herkes pırlanta gibiydi"

"Partide olan herkes pırlanta gibiydi. Ben normalin iki katı, üç katı para istedim. Bulgaristan'dan geldim, aşırı yorgundum. Parti için bana 80 bin lira para verdiler. Ben partinin başından sonuna kadar şarkı söyleyip ,dans ettim."

'18 kilo altınım var' açıklaması

Kobra Murat, katıldığı bir programda '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var.' sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemişti. Kobra Murat, sonrasında ise "Ben 'Şu ana kadar aldıklarım 18 kiloyu bulmuştur' dedim, kes yapıştır olunca '18 kilo altınım var' olarak girdi sitelere. Telefonum susmuyor şu anda." demişti.