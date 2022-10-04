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- Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ortaya çıktı
Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ortaya çıktı
- 04.10.2022 - 17:28
Son zamanların popüler sanatçısı Zeynep Bastık, geçtiğimiz yıl temmuz ayında menajeri Tolga Akış ile nikah masasına oturdu.
1 yıl olmadan ayrılık kararı alan çift, haziran ayında görülen davada tek celsede boşandı.
Çağla Şıkel ile anıldı
Ayrılığın ardından Akış'ın ismi Çağla Şıkel ve birçok isimle anılırken, Bastık kimseyle görüntülenmedi.
Öte yandan sosyal medyayı aktif kullanan Zeynep Bastık, cesur paylaşımlarıyla da adından bahsettirmeye devam ediyor.
Aynı ayna karşısında fotoğraf paylaştılar
İkilinin dostlukları devam ederken genç şarkıcı hakkında yeni aşk iddiaları ortaya atıldı.
Geçtiğimiz günlerde Bastık ayna karşısındaki fotoğrafını hikaye kısmında paylaştı.
Ardından yurtdışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal da aynı aynanın karşısında çekildiği fotoğrafını sosyal medyada yayınladı.
Açıklama gelmedi
İkilinin aynı ortamda paylaşım yapması yeni aşk iddialarını doğruladı.
Çiftten konuya ilişkin açıklama henüz gelmedi.