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    Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ortaya çıktı

    2 ay önce menajeri Tolga Akış ile tek celsede boşanan genç şarkıcının yeni aşkını, sosyal medya paylaşımları ele verdi.
    • 04.10.2022 - 17:28
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    Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ortaya çıktı

    Son zamanların popüler sanatçısı Zeynep Bastık, geçtiğimiz yıl temmuz ayında menajeri Tolga Akış ile nikah masasına oturdu.

    1 yıl olmadan ayrılık kararı alan çift, haziran ayında görülen davada tek celsede boşandı.

    Çağla Şıkel ile anıldı

    Ayrılığın ardından Akış'ın ismi Çağla Şıkel ve birçok isimle anılırken, Bastık kimseyle görüntülenmedi.

    Öte yandan sosyal medyayı aktif kullanan Zeynep Bastık, cesur paylaşımlarıyla da adından bahsettirmeye devam ediyor.

    Zeynep Bastık ın yeni aşkı ortaya çıktı #1

    Aynı ayna karşısında fotoğraf paylaştılar

    İkilinin dostlukları devam ederken genç şarkıcı hakkında yeni aşk iddiaları ortaya atıldı.

    Geçtiğimiz günlerde Bastık ayna karşısındaki fotoğrafını hikaye kısmında paylaştı.

    Ardından yurtdışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal da aynı aynanın karşısında çekildiği fotoğrafını sosyal medyada yayınladı.

    Açıklama gelmedi

    İkilinin aynı ortamda paylaşım yapması yeni aşk iddialarını doğruladı.

    Çiftten konuya ilişkin açıklama henüz gelmedi.

    Zeynep Bastık ın yeni aşkı ortaya çıktı #2

    Zeynep Bastık ın yeni aşkı ortaya çıktı #3

    Zeynep Bastık ın yeni aşkı ortaya çıktı #4

    Zeynep Bastık ın yeni aşkı ortaya çıktı #5


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