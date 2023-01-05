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    Zeynep Bastık'tan yatak odası paylaşımı

    Merdivenlerden kayıp düşmesi sonucu omurga kemiklerinden iki tanesi kırılan Zeynep Bastık, yatak pozlarına bir yenisini ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 10:36
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 11:12
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    Zeynep Bastık'tan yatak odası paylaşımı

    Geçtiğimiz haftalarda talihsiz bir kaza geçiren Zeynep Bastık, iyileşiyor. Son dönemin en çok konuşulan şarkıcısı, son durumuyla ilgili "Çok iyiyim, toparladım arkadaşlar. 2022 son şakasını yaptı ama talihsiz bir şaka oldu bu." dedi.

    Sosyal medyadan paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen Bastık, bu defa yatak odasından fotoğraf yayınladı. Genç şarkıcı, bu sefer de siyah iç çamaşırıyla yatakta poz verdi.

    "Kısmetse Olur izleyebilirim"

    Bastık, gündelik hayatında neler yaptığını anlatarak "Şimdi ton balıklı salatamı yapıp Kısmetse Olur izleyebilirim." dedi.

    Zeynep Bastık tan yatak odası paylaşımı #1


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