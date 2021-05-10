Zeynep Beşerler ile Derya Beşerler pazara gitti

Zeynep Beşerler ve kardeşi Derya Beşerler, pazar maceralarını sosyal medya hesaplarından anlattı.

Tam kapanma nedeniyle evden dışarı adım atmayan Zeynep Beşerler ve kardeşi Derya Beşerler, pazarın kurulmasını fırsat bilip alışverişe çıktı.

Derya Beşerler, ablası Zeynep Beşerler'in pazar halini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Derya Beşerler, yaşadıklarını da anlattı:

"İNSAN GÖRDÜK"

"Pazar oldukça zor geçti. Bu işin uzmanları tarafından itildik, kakıldık. Örselendik. Bayağı mücadele ettik ama iyi sebzeler aldık. Çok maceralıydı. Pazarda çok heyecanlandık. Paniğe kapıldık. Ne yapacağımızı unutmuşuz ama çok iyi geldi."

O sırada söze giren Zeynep Beşerler ise "İnsan gördük. Çok güzeldi." dedi.