Zeynep Beşerler'den boşanma açıklaması Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler, menajeri aracılığıyla boşanma iddialarına yanıt verdi.

ensonhaber.com

Oyuncu Zeynep Beşerler, 2013'te iş insanı Emir İçgören ile evlenmiş, 2016'da oğulları Kerem dünyaya gelmişti.

Gözlerden uzak bir hayta yaşayan çiftin boşanacakları iddia edilmişti. Hatta Emir İçgören'in, Etiler Çamlık'ta bekar hayatı yaşayacağı bir daire kiraladığı gelen bilgiler arasındaydı.

Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler, 2013 yılında evlendiği iş adamı Emir İçgören'le boşanacakları iddialarına menajeri aracılığıyla yanıt verdi.

"Ayrılık yok"

Ünlü oyuncunun menajeri, "Ayrılık yok, olası İstanbul depremi nedeniyle yeni bir eve taşınacaklar." diye konuştu.