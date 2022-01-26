Zeynep Demirel, Afrika'da

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, kızlarıyla Afrika'ya gitti.

Milli Takım'ın eski kalecisi Volkan Demirel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Zeynep Sever Demirel, kızları Yade ve Yeda ile birlikte Afrika turuna çıktı.

TANZANYA TURU

Gittiği yerleri sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Demirel'in ilk durağı, Tanzanya oldu.

"ÇOCUKLAR ÇOK TATLI"

32 yaşındaki Demirel, Masai kabilesinin yaşadığı bir köye gitti. Oradaki insanlarla bir araya gelen ve fotoğraf çekilen Demirel, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı: "Masailer geleneksel kültürlerini korumaya devam eden ve modern hayatı kısmen reddeden bir kabile... Toprak evlerde ilkel yaşamı tercih ediyorlar. Elektrik yok, su yok. Doğayla iç içe ve uyumlu oldukları kesin. Ve çocuklar o kadar tatlı ki. Hele saçlarımı seven o bıdık."

Kızları Yade ve Yeda'nın alıştığı konfor alanlarından çıktığını belirten Demirel, "Konaklama yaptığımız kampta şartlar Türkiye'den epey farklı tabii ki. Yorucu ama kültürel olarak çok doyurucu bir gezideyiz." dedi.