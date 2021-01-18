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    Zeynep Demirel, oyun havası eşliğinde spor yaptı

    Volkan Demirel'in model eşi Zeynep Demirel oyun havası eşliğinde spor yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2021 - 08:25
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 08:56
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    Zeynep Demirel, oyun havası eşliğinde spor yaptı

    Eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, sosyal medya hesabını sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

    2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı hikayesinde takipçilerini şaşırttı.

    "GÜNÜMDEYİM"

    Zeynep Demirel, çiftetelli ve roman havası eşliğinde trambolinin üzerinde zıpladı. Zeynep, paylaşımına, "Günümdeyim" notunu bıraktı.

    31 yaşındaki modelin siyah taytı ise dikkat çekti.

    Zeynep Demirel, oyun havası eşliğinde spor yaptı VİDEO

    Zeynep Demirel, oyun havası eşliğinde spor yaptı #1

    Zeynep Demirel, oyun havası eşliğinde spor yaptı #2

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