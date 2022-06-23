Zeynep Demirel, Volkan Demirel'in efsane gözlüğünü taktı

Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'in, yıllar önce taktığı güneş gözlüğü internet fenomenleri arasına girmişti.

Volkan Demirel'in modayı yakından takip eden eşi Zeynep Sever Demirel, Volkan'ın efsane güneş gözlüğüyle poz verdi.

Yıllar sonra o gözlükle bir de kendisi poz veren Zeynep Demirel, iki fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı ve "Bakın ne buldum." notunu düştü.

Volkan Demirel de kendini ti'ye alarak, "Sayemde modayı takip ediyorsun (geriden)" yorumunu yaptı.