Dolar
7.6438
-0.4765%
Euro
9.0586
-0.3169%
Altın
1887.61
-0.0344%
Borsa
1303.78
0.9672%
G. Altın
463.203
-0.6714%
Bitcoin
124410.8
-0.1606%
EXEN Coin
12.32
0.16%
10ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 10 C

    Zeynep Demirel'in at sevgisi

    Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, hayvan sevgisini kızlarına aşıladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 08:00
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 09:21
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Zeynep Demirel'in at sevgisi

    2 köpek, kedi ve 50 balık sahibi Volkan-Zeynep Demirel, kızları Yeda ve Yade’ye hayvansever olmayı aşıladı.

    Zeynep Demirel, hafta sonları kızlarıyla birlikte binicilik okulunda ders alıyor.

    ATINI ÇOK SEVİYOR

    At bindiği görüntülerde son derece profesyonel olduğu gözlerden kaçmayan Demirel, sahibi oldukları güzeller güzeli atları ‘Kimberley’ye olan sevgisini de sık sık dile getiriyor.

    Zeynep Demirel in at sevgisi #1

    Zeynep Demirel in at sevgisi #2

    Zeynep Demirel in at sevgisi #3

    Zeynep Demirel in at sevgisi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir