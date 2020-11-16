Zeynep Demirel'in at sevgisi

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, hayvan sevgisini kızlarına aşıladı.

2 köpek, kedi ve 50 balık sahibi Volkan-Zeynep Demirel, kızları Yeda ve Yade’ye hayvansever olmayı aşıladı.

Zeynep Demirel, hafta sonları kızlarıyla birlikte binicilik okulunda ders alıyor.

ATINI ÇOK SEVİYOR

At bindiği görüntülerde son derece profesyonel olduğu gözlerden kaçmayan Demirel, sahibi oldukları güzeller güzeli atları ‘Kimberley’ye olan sevgisini de sık sık dile getiriyor.