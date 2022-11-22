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    Zeynep Gülmez'den eski eşi Tolga Güleryüz'e veda

    7 günlük turnenin dönüş yolunda feci şekilde hayata veda eden isimlerden Tolga Güleryüz'ün eski eşi oyuncu Zeynep Gülmez'in paylaşımı yürek sızlattı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 13:38
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 13:51
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    Zeynep Gülmez'den eski eşi Tolga Güleryüz'e veda

    Turneye çıkan “Baş Belası” oyununun ekibi, önceki gece Amasya’da trafik kazası geçirdi. İçinde bulundukları minibüs, bir tıra arkadan çarptı. Feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

    Oyuncu Zeynep Gülmez, feci kazada hayatını kaybeden eski eşi Tolga Güleryüz andı.

    "Affet beni"

    Genç yaşta hayatını kaybeden Güleryüz'ün fotoğrafını paylaşan Zeynep Gülmez, "Kabullenmek çok zor. Acıyı yazmak. Kelimeler anlamsız gelir. Boş... Ben seni affettim... Affet beni..." ifadelerini kullandı.

    Zeynep Gülmez den eski eşi Tolga Güleryüz e veda #1


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