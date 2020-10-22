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Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti

Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla adını duyuran Zeynep Koçak, takipçisinin çirkin mesajını sosyal medya hesabından ifşa etti.