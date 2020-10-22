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    Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti

    Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla adını duyuran Zeynep Koçak, takipçisinin çirkin mesajını sosyal medya hesabından ifşa etti.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2020 - 17:33
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    Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti

    Son dönemde ekranlarda görünmeyen ve değişimiyle şaşırtan Zeynep Koçak, kendisine Instagram hesabından taciz mesajları yazan takipçisine kayıtsız kalamadı.

    "TOPUNUZ YOK OLUN İNŞALLAH"

    Koçak, "Ben bunu paylaşırken utanıyorum sen yazarken utanmıyorsun. Siz bu toplumun kanserisiniz, topunuz yok olun inşallah" ifadelerini kullandı..

     

    Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti #1

    Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti #2

    Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti #3

    Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti #4

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