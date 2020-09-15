Zeynep Mansur kimdir, nereli, yaşı kaç? Zeynep Mansur'un dizi, film, şarkıları neler? Zeynep Mansur'un hayatı

İlk sahne deneyimini 17 yaşında Ankara'nın önemli bir gazinosunda yaşayan Zeynep Mansur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zeynep Mansur ne ile gündeme geldi? Zeynep Mansur'un hayatı ve biyografisi...

Şarkıcılığının yanı sıra yazarlık, modellik, oyunculuk, sunuculuk gibi birçok farklı sektörde ismi anılan Zeynep Mansur kimdir?

Zeynep Mansur nereli ve kaç yaşında? Zeynep Mansur, 1976 doğumludur. İlk sahne deneyimini 17 yaşında Ankara’nın önemli gazinolarından birinde yaşayan Zeynep Mansur hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Zeynep Mansur nereli ve kaç yaşında?

ZEYNEP MANSUR KİMDİR?

22 Nisan 1976'da Ankara'da dünyaya gelen Zeynep Mansur, Mısırlı bir baba ve Arnavut Türk kökenli bir annenin dört çocuğunun üçüncüsüdür. İki abisi, bir kız kardeşi vardır.

ZEYNEP MANSUR'UN ALTINAL GAZİNOSU'NDA SAHNE ALDIĞI DÖNEM

17 yaşında ilk olarak Ankara’da, o yılların çok önemli bir gazinosu olan Altınnal Gazinosu’nda sahne aldı. 1998 yılında Ankara’dan İstanbul’a geldi. İstanbul’da çeşitli gazino ve barlarda sahne aldı.

ZEYNEP MANSUR'UN ŞARKILARI

2000 yılında sözlerini kendisinin yazdığı “Beyaz Sevdalar” isimli albümünü çıkardı. Ardından 2003 yılında “Yüzde Yüz Severim”, 2007’de “Sen Nasıl İstersen”, 2013 yılında “Yudum Yudum” ve 2016 yılında “Yine Bana Zor Geliyor” albümlerini çıkardı.

ZEYNEP MANSUR'UN KİTAPLARI

Şarkıcılığının yanı sıra yazdığı kitaplar ile çalışma hayatına devam etti. 2003 yılında düz yazılardan oluşan ilk kitabı -kaybettiği dedesine ithaf ettiği- “Sarı Saçlarımı Kestim”i çıkardı.

Ardından, “Platonik Bir Aşk” ve onun devamı niteliğinde olan “Gidiyorum Bu Aşktan” isimli romanlarını yayınladıktan sonra, ilişkilere yönelik “Ben Erkek Olsaydım” isimli kitabı yayınlandı. 2014 yılında ise “Sonbahar” isimli bir roman yazdı.

ZEYNEP MANSUR'UN BURCU NEDİR?

Sosyal sorumluluk projelerine de her zaman destek veren Zeynep Mansur, Boğa burcudur.

Albümleri:

Beyaz Sevdalar (2000)

Yüzde Yüz Severim (2004)

Sen Nasıl İstersen (2006)

Yudum Yudum (2013)

Yine Bana Zor Geliyor (2016)

Video Klipleri:

Beyaz Sevdalar

Zor Gelir

Yüzde Yüz Severim

Katlanamam

Sen Nasıl İstersen

Yudum Yudum

Yine Bana Zor Geliyor

Kitapları:

Sarı Saçlarımı Kestirdim (2003)

Platonik Aşk (2004)

Gidiyorum Bu Aşktan (2005)

Ben Erkek Olsaydım (2009)

Zeynep Mansur'un rol aldığı diziler ve filmler:

2012 – Araf Zamanı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2010 – Gecekondu (Kendisi) (TvVProgramı)

2009 – Hicran Yarası (Filiz) (TV Dizisi)

1998 – Bizim Mahalle (TV Dizisi)

1992 – Aşık Oldum (TV Dizisi)