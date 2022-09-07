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Zeynep Nazlı Sabancı, yeşillendi
2021 yılında Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Zeynep Nazlı Sabancı'nın bu şıklığının bedeli ise dudak uçuklattı.
- Haber Merkezi
- 07.09.2022 - 09:29
- Güncelleme : 07.09.2022 - 10:21
Sosyetenin en ünlü isimleri arasında yer alan Hacı Sabancı ile eşi Zeynep Nazlı Sabancı, geçtiğimiz akşam düzenlenen bir davete katıldı. Gelin Sabancı'nın, yeşiller içindeki kombini dikkat çekti.
Üzerindekiler de A’dan Z’ye dünyaca ünlü markalardandı. Zeynep Nazlı'nın bu şıklığının bedeli ise dudak uçuklattı.
İşte kombin parçalarının fiyatları:
Alex Perry elbisesi; 41 bin 950 TL...
Amina Muaddi çanta 11 bin 750 TL.
The Attico topuklu terlik ise 13 bin 750 TL.
Totali; 67 bin 450 TL.