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Zeynep Nazlı Sabancı, yeşillendi

Zeynep Nazlı Sabancı, yeşillendi

2021 yılında Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Zeynep Nazlı Sabancı'nın bu şıklığının bedeli ise dudak uçuklattı.