Zeynep Oymak kimdir, kaç yaşında? Kaan Urgancıoğlu'nun gizemli aşkı...

Yargı dizisinin savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu, uzun süredir Zeynep Oymak'la aşk yaşıyor. Zeynep Oymak hakkındaki bilgiler ise çiftin hayranlarının merak konusu oldu. Peki Zeynep Oymak kimdir?

Kiralık Aşk, 4N1K ve Söz dizilerinde rol alan Zeynep Oymak, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Kaan Urgancıoğlu ile adından söz ettiriyor.

Pınar Deniz ile başrollerini paylaştığı Yargı dizisindeki Ilgaz karakteri ile göz dolduran ünü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ve Zeynep Oymak çifti, ilişkilerini kameralardan uzakta yaşıyor.

Çiftin takipçileri ise, sıkı takipte...

Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi var mı, Zeynep Oymak kimdir gibi sorular yoğun bir şekilde arama motorlarında sorgulanıyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Oymak, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

Oymak, doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor.

Peki Zeynep Oymak kimdir, kaç yaşında? İşte Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi hakkında bilgiler...

ZEYNEP OYMAK KİMDİR

Dizi ve sinema oyuncusu olan Zeynep Oymak, 2015 yılında Kiralık Aşk dizisi ile tanınmaya başlandı.

28 Ağustos 1991 doğumlu olan Oymak, ciddi bir oyunculuk eğitimi almıştır.

Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Zeynep Oymak oyunculuk kariyerine başlamadan önce Saim Güveloğlu ile Oyunculuk Eğitimi, Deniz Erdem ile Temel Oyunculuk, Susan Batson Workshop, Week Long Jamboree Eric & Susana Morris Workshop, Atelier Juliette Moltes Stewen Ditmeyer Workshop, Şahika Tekand Studio Oyuncuları, Istituto Marangoni Paris Fashion Styling gibi kişi ve kurumlardan oyunculuk eğitimi aldı.

2017 yılında "Söz" dizisinde ve aynı yıl içinde "4N1K" sinema filmi ile hayranlarının karşınsa çıktı. 2019 yılında "Dirlik Düzenlik" sinema filminde rol alan isim oldu.