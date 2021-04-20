Euro
9.7792
0.41%
Dolar
8.0958
0.09%
Altın
461.52
0.21%
Borsa
1.377
0%
Bitcoin
454.700
-3.15%
EXEN Coin
26.30
0.95%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Zeynep Öztürk'ten sıpa açıklaması

    Geçtiğimiz haftalarda Spagetti isimli sıpayla videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Zeynep Öztürk, çok konuşulmuştu.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 07:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zeynep Öztürk'ten sıpa açıklaması

    'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını duyuran Zeynep Öztürk, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

    Geçtiğimiz hafta kaldığı otelin bahçesinde bakılan 'Spagetti' isimli sıpayla oynamak için bulunduğu yerin kapısını açan Zeynep Öztürk, sıpanın üzerine atlamasıyla paniklemiş ve yanındaki arkadaşının arkasına saklanmaya çalışmıştı.

    "KURTULAMADIM"

    Öztürk’ün peşine takılan Spagetti’nin görüntüleri çevreden izleyenleri kahkahaya boğarken eski yarışmacı, bu anları "Ne yaptım ne ettim kurtulamadım" notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

    "TAM BİR SEVGİ ARSIZI"

    Konuya açıklık getiren Öztürk, sıpa ile ilgili "Sıpa saldırısından sonra gayet iyiyiz. Aslında sıpa bize saldırmadı. Sıpa tam bir sevgi arsızı, bayıldı bize... Daha öncede sevmiştik onu. Kapıyı açar açmaz üzerimize geldi. Şakalaşmak istediği için üzerimize çıkmaya çalıştı" dedi.

    Zeynep Öztürk ten sıpa açıklaması #1

    Zeynep Öztürk ten sıpa açıklaması #2Zeynep Öztürk ten sıpa açıklaması #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir