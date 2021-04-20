Zeynep Öztürk'ten sıpa açıklaması

Geçtiğimiz haftalarda Spagetti isimli sıpayla videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Zeynep Öztürk, çok konuşulmuştu.

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını duyuran Zeynep Öztürk, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz hafta kaldığı otelin bahçesinde bakılan 'Spagetti' isimli sıpayla oynamak için bulunduğu yerin kapısını açan Zeynep Öztürk, sıpanın üzerine atlamasıyla paniklemiş ve yanındaki arkadaşının arkasına saklanmaya çalışmıştı.

"KURTULAMADIM"

Öztürk’ün peşine takılan Spagetti’nin görüntüleri çevreden izleyenleri kahkahaya boğarken eski yarışmacı, bu anları "Ne yaptım ne ettim kurtulamadım" notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

"TAM BİR SEVGİ ARSIZI"

Konuya açıklık getiren Öztürk, sıpa ile ilgili "Sıpa saldırısından sonra gayet iyiyiz. Aslında sıpa bize saldırmadı. Sıpa tam bir sevgi arsızı, bayıldı bize... Daha öncede sevmiştik onu. Kapıyı açar açmaz üzerimize geldi. Şakalaşmak istediği için üzerimize çıkmaya çalıştı" dedi.