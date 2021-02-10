Euro
8.589
0.21%
Dolar
7.0824
0.2%
Altın
419.54
0.55%
Borsa
1.544
0%
Bitcoin
328.001
-4.54%
EXEN Coin
16.38
2.76%
13ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 13 C

    Zeynep Sever Demirel: Gelişmek için çabala

    Zeynep Sever Demirel, yoga yaparken çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2021 - 09:27
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 10:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zeynep Sever Demirel: Gelişmek için çabala

    2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, yogaya merak sardı.

    YOGAYI SEVDİ

    Baş aşağı durmayı başaracak kadar kendini geliştiren 31 yaşındaki Demirel, yeni pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

    "MÜKEMMELLİK İÇİN DEĞİL"

    Pandemi döneminde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Zeynep Sever Demirel, gönderilerine "Gelişmek için çabala, mükemmellik için değil." notunu düştü.

    2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen ve iki çocuk annesi olan Demirel'in paylaşımları, 17 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

    Zeynep Sever Demirel: Gelişmek için çabala #1

    Zeynep Sever Demirel: Gelişmek için çabala #2

    Zeynep Sever Demirel: Gelişmek için çabala #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir