Zeynep Sever Demirel: Gelişmek için çabala

Zeynep Sever Demirel, yoga yaparken çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, yogaya merak sardı.

YOGAYI SEVDİ

Baş aşağı durmayı başaracak kadar kendini geliştiren 31 yaşındaki Demirel, yeni pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"MÜKEMMELLİK İÇİN DEĞİL"

Pandemi döneminde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Zeynep Sever Demirel, gönderilerine "Gelişmek için çabala, mükemmellik için değil." notunu düştü.

2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen ve iki çocuk annesi olan Demirel'in paylaşımları, 17 binden fazla beğeni ve yorum aldı.