Zeynep Sever Demirel: Kilolarımla savaştım

İki çocuk annesi Zeynep Sever Demirel, samimi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli Volkan Demirel’in eşi, 2009 Miss Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel, iki çocuk annesi olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle dikkat çekiyor. Şu an 56 kilo olan Zeynep Sever Demirel, ilginç açıklamalar yaptı.

Eskiden bu kadar zayıf olmadığını söyleyen Demirel, hayatı boyunca kilolarla nasıl savaştığını anlattı:

"ÜZERİMDE BÜYÜK BASKI VARDI"

“Benim için bir zamanlar dış görünüş her şeydi. Gençken mankenlik ajansları yüzünden komplekse girmiştim. Bana ‘Bacakların kalın, basenlerin var, popon büyük, hatların fazla yuvarlak. Bu halinle podyumda iş bulamazsın’ diyorlardı. Üzerimde büyük baskı vardı. Ama o dönem zayıflayamamıştım.

"KARANTİNADA KENDİMİ SPORA ADADIM"

Vegan beslendiğim bir dönemde köpeğimiz öldü. Üzüntüden hormonal değişim başladı. Hızlı kilo verdim. Hiç spor yapmıyordum. Dünyada spor yapmaktan benim kadar nefret eden başka biri var mıdır, bilmiyorum. Karantinada kendimi spora adadım."