Zeynep Sever Demirel'den seçim paylaşımı Hatayspor’un teknik direktörü Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever yaklaşan seçimler öncesi yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

ensonhaber.com

Fenerbahçe’nin en ünlü kalecisi, Hatayspor’un teknik direktörü Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. ,

6 Şubat'ta Hatay'da olan ve büyük depremde herkes gibi zor günler geçiren Sever seçim öncesi bir paylaşımda bulundu.

"Ta ki 6 şubata kadar"

"Burayı eğlence amaçlı kullanılan bir platform olarak gördüm hep (ki öyle), hiç ciddiye almadım hep küçümsedim. Ta ki 6 şubata kadar. O kadar çok insana dokunabildim, fayda sağlayabilidim ki buradan, ben bile şaşırdım. Bu yüzden bir kişiye bile dokunsam benim için kârdır. Dil sevgi olsun, kalem barış…" diyerek uzun uzun düşüncelerini paylaşan Zeynep Sever Demirel seçime dair fikirlerini de dile getirdi:

"Kime oy vereceğini sen bilirsin"

"Kime oy vereceğini sen bilirsin. Ben benim gibi düşünmeyenden nefret etmeyeceğim. Sen de etme. Hükümetler gelir hükümetler gider."