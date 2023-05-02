Zeynep Sever Demirel'den seçim paylaşımı
ensonhaber.com

Fenerbahçe’nin en ünlü kalecisi, Hatayspor’un teknik direktörü Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. ,

Zeynep Sever Demirel'den seçim paylaşımı

6 Şubat'ta Hatay'da olan ve büyük depremde herkes gibi zor günler geçiren Sever öncesi bir paylaşımda bulundu.

Zeynep Sever Demirel'den seçim paylaşımı

"Ta ki 6 şubata kadar"

"Burayı eğlence amaçlı kullanılan bir platform olarak gördüm hep (ki öyle), hiç ciddiye almadım hep küçümsedim. Ta ki 6 şubata kadar. O kadar çok insana dokunabildim, fayda sağlayabilidim ki buradan, ben bile şaşırdım. Bu yüzden bir kişiye bile dokunsam benim için kârdır. Dil sevgi olsun, kalem barış…" diyerek uzun uzun düşüncelerini paylaşan Zeynep Sever Demirel seçime dair fikirlerini de dile getirdi:

Zeynep Sever Demirel'den seçim paylaşımı

"Kime oy vereceğini sen bilirsin"

"Kime oy vereceğini sen bilirsin. Ben benim gibi düşünmeyenden nefret etmeyeceğim. Sen de etme. Hükümetler gelir hükümetler gider."

Zeynep Sever Demirel'den seçim paylaşımı
Zeynep Sever Demirel'den seçim paylaşımı
Zeynep Sever Demirel'den seçim paylaşımı