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    Zeynep Sever Demirel'in güldüren paylaşımı sosyal medyayı salladı!

    Volkan Demirel'in eşinden gülümseten fotoğraf.Eski milli kalecinin eşi Zeynep Sever Demirel,Volkan'ın yıllar önce kullandığı o gözlüğü ortaya çıkardı..
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 01:22
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    Zeynep Sever Demirel'in güldüren paylaşımı sosyal medyayı salladı!

    Fenerbahçe'nin ve A Milli takımın eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'in instagram hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.

    Volkan Demirel'in yıllar önce paylaşmış olduğu bir fotoğrafta taktığı gözlüğü bulan Zeynep Sever Demirel bu gözlükle bir fotoğrafını paylaştı.Volkan'ın ikon olan o fotoğrafınıda paylaşan Zeynep Sever Demirel fotoğrafa "Bakın ne buldum akdjskd" notunu ekledi.

    Sosyal medyada büyük kahkaha attıran fotoğrafa Volkan Demirel "Sayemde modayı takip ediyosun (geriden) biraz da sen tak " cevabını verdi.

    İşte o fotoğraflar

    Zeynep Sever Demirel in güldüren paylaşımı sosyal medyayı salladı! #1

    Zeynep Sever Demirel in güldüren paylaşımı sosyal medyayı salladı! #2


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