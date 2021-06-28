Zeynep Tokuş bağlama dersi alıyor

Oyunculuktan yoga eğitmenliğine geçen Zeynep Tokuş, şimdi de müziğe el attı.

Miss Turkey 1998 birincisi ve bir döneme damga vuran Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş, yogadan sonra bağlamaya merak sardı.

Ailesinin İzmir’deki evinde tatilde olan Zeynep Tokuş, bağlama dersleri almaya başladı.

"ÇOK SEVDİM"

Tokuş, “Yeni bir şeyler öğrenmek insana ne büyük neşe kaynağı. İlk defa aldım elime sazı. Ama çok sevdim.” dedi.

"EMEKLİ OLDUM"

Tokuş, “Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Düşünmüyorum, emekli oldum.” demişti.