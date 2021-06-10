Euro
10.4269
-0.38%
Dolar
8.5622
-0.32%
Altın
516.68
-0.95%
Borsa
1.452
0.23%
Bitcoin
316.579
7.59%
EXEN Coin
35.82
4.37%
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Zeynep Tokuş: Emekli oldum

    Uzun yıllar önce ekranlara ara veren Zeynep Tokuş, mesleğine devam etmeyi düşünmüyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2021 - 09:43
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 09:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zeynep Tokuş: Emekli oldum

    Bir döneme damga vuran 'Deli Yürek' dizisinde canlandırdığı 'Zeynep' rolüyle ünlenen Zeynep Tokuş, Etiler'de görüntülendi.

    Güzelliği ve formda görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken 44 yaşındaki oyuncu, “Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna net bir yanıt verdi.

    "YOGA YAPIYORUM"

    10 yıl önce Erdem Yılmaztürk'le nikah masasına oturan Zeynep Tokuş, “Ekranlara dönmeyi düşünmüyorum, emekli oldum. Yoga yapıyorum, şu an için gayet iyiyim." ifadelerini kullandı.

    Zeynep Tokuş: Emekli oldum #1Zeynep Tokuş: Emekli oldum #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir