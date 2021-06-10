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- Zeynep Tokuş: Emekli oldum
Zeynep Tokuş: Emekli oldum
Uzun yıllar önce ekranlara ara veren Zeynep Tokuş, mesleğine devam etmeyi düşünmüyor.
- Haber Merkezi
- 10.06.2021 - 09:43
- Güncelleme : 10.06.2021 - 09:48
Bir döneme damga vuran 'Deli Yürek' dizisinde canlandırdığı 'Zeynep' rolüyle ünlenen Zeynep Tokuş, Etiler'de görüntülendi.
Güzelliği ve formda görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken 44 yaşındaki oyuncu, “Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna net bir yanıt verdi.
"YOGA YAPIYORUM"
10 yıl önce Erdem Yılmaztürk'le nikah masasına oturan Zeynep Tokuş, “Ekranlara dönmeyi düşünmüyorum, emekli oldum. Yoga yapıyorum, şu an için gayet iyiyim." ifadelerini kullandı.