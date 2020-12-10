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    Zeynep Tokuş karantina odasında

    Eski oyuncu Zeynep Tokuş, cesaretini toplayıp karantina odasına girdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2020 - 12:12
    • Güncelleme : 10.12.2020 - 12:39
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    Zeynep Tokuş karantina odasında

    Zeynep Tokuş’un eşi Erdem Yılmaztürk, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Yılmaztürk'ün tedavisi evde devam ediyor.

    Zeynep Tokuş, eşinin kaldığı odayı dezenfekte ederken çekilen videosunu Instagram’da yayınladı.

    "KOCANIN KARANTİNA ODASINI TEMİZLE"

    Erdem Yılmaztürk’ün camın ardından kaydettiği görüntünün altına şu notu düştü:

    “Kocanın karantina odasını temizlemek için cesaretini topla ve tüm özel güçlerini kullan.”

    Zeynep Tokuş karantina odasında ViDEO

    Zeynep Tokuş karantina odasında #1

    Zeynep Tokuş karantina odasında #2

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