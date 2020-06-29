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    Zeynep Tokuş, tatilde

    Yoga eğitmeni olan eski Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, tatilde de sporuna ara vermiyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2020 - 09:40
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    Zeynep Tokuş, tatilde #1

    Zeynep Tokuş, 1998 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanınmış, ardından Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaşığı Deli Yürek dizisiyle şöhretin zirvesine çıkmıştı. Evlendikten sonra ekranlardan uzak kalan Tokuş, kendini yogaya verdi.

    TEKNEDE YOGA

    Yoga eğitmenliği yapan Tokuş, Fethiye’de tekne ile açıldı ve güverte kısmında güneşe karşı yoga, pilates yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Tokuş, “Hiç kimsenin gökyüzünü tavana çevirmesine izin verme” dedi.

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    Zeynep Tokuş, tatilde #3

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    Zeynep Tokuş, tatilde #7

     

    Zeynep Tokuş, tatilde #8

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