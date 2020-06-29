Yoga eğitmeni olan eski Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, tatilde de sporuna ara vermiyor.

Zeynep Tokuş, 1998 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanınmış, ardından Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaşığı Deli Yürek dizisiyle şöhretin zirvesine çıkmıştı. Evlendikten sonra ekranlardan uzak kalan Tokuş, kendini yogaya verdi.

TEKNEDE YOGA

Yoga eğitmenliği yapan Tokuş, Fethiye’de tekne ile açıldı ve güverte kısmında güneşe karşı yoga, pilates yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Tokuş, “Hiç kimsenin gökyüzünü tavana çevirmesine izin verme” dedi.