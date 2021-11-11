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    Zeynep Tokuş, yeni hareketiyle şaşırttı

    Oyunculuğu bırakıp yoga eğitmeni olan Zeynep Tokuş'tan zor bir hareket daha geldi.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 10:11
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 10:42
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    Zeynep Tokuş, yeni hareketiyle şaşırttı

    Evlendikten sonra oyunculuk mesleğini bırakıp yoga eğitmenliğine başlayan 44 yaşındaki 3 çocuk annesi Zeynep Tokuş'un yaptığı hareketler, takipçilerini şaşırttı.

    Yoga eğitmeni olan Zeynep Tokuş, önceki gün ne kadar esnek olduğunu sergilediği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

    "UYUM SAĞLAMALI"

    Tokuş, yogada oldukça zor bir pozisyondaki kareye, “Bedenlerimizi esnetmeyiz. Zihinlerimizi esnetiriz, bedenimiz uyum sağlar.” notunu yazdı.

    Türkiye güzeli seçildikten sonra oyunculuğa geçen Zeynep Tokuş, önce Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Deli Yürek dizisinde rol aldı.

    Zeynep Tokuş'un yoga pozları FOTO GALERİ

    Zeynep Tokuş, yeni hareketiyle şaşırttı #1Zeynep Tokuş, yeni hareketiyle şaşırttı #2Zeynep Tokuş, yeni hareketiyle şaşırttı #3Zeynep Tokuş, yeni hareketiyle şaşırttı #4Zeynep Tokuş, yeni hareketiyle şaşırttı #5

    Zeynep Tokuş, yeni hareketiyle şaşırttı #6Zeynep Tokuş, yeni hareketiyle şaşırttı #7

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