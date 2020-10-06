Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş'un yaptığı son hareket takipçilerinin ağzını açıkta bıraktı.

Deli Yürek dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Tokuş, ekranlardan uzak kalmayı tercih ederek kendisini yogaya verdi.

Yoga yaptığı anları sık sık Instagram hesabından da paylaşan 43 yaşındaki Tokuş, son olarak abdominal masaj olarak bilinen bir hareket videosunu paylaştı.

BOŞALTIM SİSTEMİNİ TEMİZLEDİ

Karın kasları içeri çekip geri bırakan Tokuş, videoyu "Nauli Abdominal masaj ve karın kaslarını güçlendirmek, boşaltım sistemini temizlemek için ideal bir egzersizdir." notuyla yazdı.

Zeynep Tokuş’tan zor hareket VİDEO