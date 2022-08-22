Oyunculuğu bırakarak yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, buz dolu fıçının içine girdi

1998 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş, Alaçatı’da tatil yapıyor. Eski kraliçe önceki gün içi buz dolu fıçılara girip soğuk su terapisi yaptı.

Buz dolu suya girerken video yayınlayan Zeynep Tokuş, “Bugün soğukla aşk yaşadım… Korktum yapamam dedim ama o kadar hoşuma gitti ki anlatamam.

"Muhteşem"

Yine zihnin çoğu yerde ne kadar gereksiz bir savunmada olabildiğine şahit oldum.Yine teslim olmanın (bu sefer soğuğa ????) eşsiz hafifliğini ve hazzını tattım. Bu muhteşem deneyim sonsuz teşekkürler.” diye konuştu.

Zeynep Tokuş gibi buzla dolu fıçıda belli bir süre kalmanın; iltihapları azalttığı, kas ağrılarına iyi geldiği, metabolizmayı hızlandırdığı ve uyku kalitesini artırdığı söyleniyor.

Zeynep Tokuş'un soğuk su terapisi VİDEO