Zeynep Tuğçe Bayat, kardeşiyle fotoğraf paylaştı

Son olarak 'Kuruluş Osman' dizisinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat'ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, kardeşi Tutku Bayat'ın doğum gününü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ve mesajla kutladı.

"SENSİZ YAPAMAYACAKLARIM LİSTESİ"

Tuğçe Bayat, kardeşi ile yer aldığı fotoğrafların altına "Sensiz yapamayacaklarım sıralı tam listeyi buraya yazardım ama tek gönderiye sığmayacak gibi… İyi ki doğdun, iyi ki varsın… Seni çok seviyorum" notunu düştü.

İki kardeşin benzerlikleri 'ikiz gibiler' yorumlarına neden oldu. Fotoğraf çok sayıda beğeni aldı.

"BİZİ İKİZ SANIYORLAR"

Bayat daha önce de bir takipçisinin "Ben ikizimle bu kadar benzemiyorum" yanıtını paylaşan Zeynep Tuğçe Bayat, "Bizi ikiz sanıyorlar ama değiliz" ifadelerini kullanmıştı.