Euro
15.5176
0.06%
Dolar
13.7241
0.44%
Altın
783
0.5%
Borsa
1.88
0%
Bitcoin
786.751
1.10%
BTXN Coin
52.60
4.15%
14ºC
İstanbul
Açık 14 C

    Zeynep Tuğçe Bayat, kardeşiyle fotoğraf paylaştı

    Son olarak 'Kuruluş Osman' dizisinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat'ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 07:23
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 07:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zeynep Tuğçe Bayat, kardeşiyle fotoğraf paylaştı

    Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, kardeşi Tutku Bayat'ın doğum gününü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ve mesajla kutladı.

    "SENSİZ YAPAMAYACAKLARIM LİSTESİ"

    Tuğçe Bayat, kardeşi ile yer aldığı fotoğrafların altına "Sensiz yapamayacaklarım sıralı tam listeyi buraya yazardım ama tek gönderiye sığmayacak gibi… İyi ki doğdun, iyi ki varsın… Seni çok seviyorum" notunu düştü.

    İki kardeşin benzerlikleri 'ikiz gibiler' yorumlarına neden oldu. Fotoğraf çok sayıda beğeni aldı.

    "BİZİ İKİZ SANIYORLAR"

    Bayat daha önce de bir takipçisinin "Ben ikizimle bu kadar benzemiyorum" yanıtını paylaşan Zeynep Tuğçe Bayat, "Bizi ikiz sanıyorlar ama değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

    Zeynep Tuğçe Bayat, kardeşiyle fotoğraf paylaştı #1

    Zeynep Tuğçe Bayat, kardeşiyle fotoğraf paylaştı #2Zeynep Tuğçe Bayat, kardeşiyle fotoğraf paylaştı #3Zeynep Tuğçe Bayat, kardeşiyle fotoğraf paylaştı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir