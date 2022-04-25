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    Ziynet Sali: Atatürk'e teşekkür ederim

    23 Nisan'da çocuklarla bir araya gelen ünlü şarkıcı Ziynet Sali, Atatürk'e teşekkür etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 08:23
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 09:46
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    Ziynet Sali: Atatürk'e teşekkür ederim

    Ziynet Sali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programıyla bir festivale konuk oldu.

    Çocuklarla bir araya gelen Sali, onlarla birlikte sahneye çıkıp şarkılar söyledi.

    Atatürk'e teşekkür

    Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Sali, "Çocuklar benim en hassas olduğum şey. Atatürk'e bize böyle bir armağan verdiği için bir kez daha teşekkür ederim.

    "Tüm çocuklar eşit olsun"

    Bir dünya hayal ediyorum tüm çocukların eşit şartlarda yaşadığı, din, dil, ırk ayrımının olmadığı, sadece mutlu çocukların var olduğu. Gelir adaletsizliği yüzünden eğitim alamayan çocukların, çocuk işçilerin ve çocuk gelinlerin olmadığı bir dünya…

    Ziynet Sali: Atatürk e teşekkür ederim #1

    "Bunun için sahnedeydim"

    Bu 23 Nisan’da bunun için sahnedeydim. Geliri kız çocuklarının eğitiminde kullanılacak olan etkinlikte çocuklara eğlendik ve şarkılar söyledik. Hakları, hayalleri elinden alınmayan çocukların var olduğu bir dünyada 23 Nisan’ı kutlamak dileği ile."

    Ziynet Sali: Atatürk e teşekkür ederim #2


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