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Haber Merkezi

29 Ekim konserleri için belediyelerle anlaşan Şevval Sam ile Hadise, alacakları ücretle herkesi şaşırtmış ve sosyal medyada gündem olmuştu.

5 - 6 MİLYONLUK CUMHURİYET KONSERİ

İddialar göre Sam, Konak Belediyesi ile 5 milyon TL karşılığında anlaşma yaptı. Hadise ise 6 milyon TL karşılığında sahne alacak.

Berna Laçin ise Hadise ve Şevval Sam'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sahne almaları için ödenen ücretlere tepki göstermişti:

"PES"

“29 Ekim için para isteyen şarkıcıyı da çıkarmayın ey belediyeler. Ayıptır! Bu ülkenin Cumhuriyet Bayramı’nda sahneye çıkmak ticari bir iş olmamalı. Cumhuriyet Bayramı’nda sahneye çıkmak onurdur. Bu maneviyatı olmayana bir de para veriyorsunuz ya pes!”

Önceki akşam Kıbrıs'ta sahne alan Ziynet Sali, konser öncesi basın mensuplarının kendisine bu konuyu hatırlatması üzerine Berna Laçin'e destek verdiğini söyledi. Sali, şu ifadeleri kullandı:

"BÖYLE BİR GÜNDE PARA KONUŞUYOR"