Ziynet Sali, Jennifer Lopez’e benzetildi

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, yaptırdığı makyajla dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’e benzetildi.

Daha önce verdiği bir röportajda dünyaca ünlü şarkıcı Jeniifer Lopez'i beğenmediğini söyleyen Ziynet Sali yine yaptırdığı makyajla dikkat çekti.

Paylaşımda yine Jennifer Lopez'in kopyası olan Ziynet Sali sosyal medyanın diline düştü.

"AYNI JENİİFER"

Sanatçının, bu hali sosyal medya kullanıcıları tarafından birçok yoruma neden oldu: “Yerli Jennifer Lopez... Kardeş olsalar bu kadar benzemezler.”

Ziynet Sali, daha önce katıldığı bir televizyon programında dünyaca ünlü şarkıcıya benzetilmesi hakkında şunları söylemişti:

"SANATINI BEĞENMİYORUM"

“Evet, bunu yıllardır duyuyorum. Hatta birçok fotoğraf çekiminde bu benzetmeden kaçmaya çalışıyorum. Bunu lütfen ukalalık olarak algılamayın... Jennifer Lopez’in sanatçı kimliğini çok beğenen birisi değilim. Sahne şovları derseniz harika ama sanat noktasında çok beğenmiyorum.”