Euro
8.8195
-0.74%
Dolar
7.2682
-0.7%
Altın
434.69
0.27%
Borsa
1.473
0%
Bitcoin
241.727
-1.51%
EXEN Coin
17.87
0.78%
9ºC
İstanbul
Puslu bulutlar 9 C

    Ziynet Sali, Jennifer Lopez’e benzetildi

    Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, yaptırdığı makyajla dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’e benzetildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 06:56
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 07:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ziynet Sali, Jennifer Lopez’e benzetildi

    Daha önce verdiği bir röportajda dünyaca ünlü şarkıcı Jeniifer Lopez'i beğenmediğini söyleyen Ziynet Sali yine yaptırdığı makyajla dikkat çekti.

    Paylaşımda yine Jennifer Lopez'in kopyası olan Ziynet Sali sosyal medyanın diline düştü.

    "AYNI JENİİFER"

    Sanatçının, bu hali sosyal medya kullanıcıları tarafından birçok yoruma neden oldu: “Yerli Jennifer Lopez... Kardeş olsalar bu kadar benzemezler.”

    Ziynet Sali, daha önce katıldığı bir televizyon programında dünyaca ünlü şarkıcıya benzetilmesi hakkında şunları söylemişti:

    "SANATINI BEĞENMİYORUM"

    “Evet, bunu yıllardır duyuyorum. Hatta birçok fotoğraf çekiminde bu benzetmeden kaçmaya çalışıyorum. Bunu lütfen ukalalık olarak algılamayın... Jennifer Lopez’in sanatçı kimliğini çok beğenen birisi değilim. Sahne şovları derseniz harika ama sanat noktasında çok beğenmiyorum.”

     

    Ziynet Sali, Jennifer Lopez’e benzetildi #1

    Ziynet Sali, Jennifer Lopez’e benzetildi #2

    Ziynet Sali, Jennifer Lopez’e benzetildi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir