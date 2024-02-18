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Şarkıcı Ziynet Sali, hayranlarıyla bir araya geldi.
Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Sali, seslendirdiği yeni şarkılara da yer verdi.
Konser için mavi ve ışıltılı mini bir elbise tercih eden şarkıcı, pembe renkli yüksek topuklu bir ayakkabıyla tamamlandı.
Ayakkabısını çıkarıp terlikle devam etti
Ancak sahnede işler beklediği gibi gitmedi.
Sali, güzelliğinden ödün vererek ayakkabısını çıkarıp terlikle sahnede durdu.
"Kaldık 1.69"
Ayakkabısının ayağına vurduğunu söyleyen Ziynet Sali, "10 cm topukluyu çıkarınca kaldık yine 1.69." dedi.
Sali'nin terlikli anları sosyal medyada da gündem oldu.
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