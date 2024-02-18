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Ziynet Sali sahnede topuklu ayakkabısını çıkardı: Terlikle şarkı söyledi

Ziynet Sali sahnede topuklu ayakkabısını çıkardı: Terlikle şarkı söyledi Sahnede tercih ettiği yüksek topuklu ayakkabı ayağına vuran Ziynet Sali, konserine terliklerle devam etti. Sali, "10 cm topukluyu çıkarınca kaldık yine 1.69" dedi.