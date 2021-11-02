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Zlatan İbrahimovic, Squid Game akımına katıldı

Zlatan İbrahimovic, Squid Game akımına katıldı

Squid Game akımına dahil olan dünyaca ünlü futbolcu Zlatan İbrahimovic, sosyal medya hesaplarından TikTok yıldızı Khaby Lame ile çektiği videoyu, "Benim Oyunum Benim Hikayem" notunu düşerek paylaştı.