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    Zlatan İbrahimovic, Squid Game akımına katıldı

    Squid Game akımına dahil olan dünyaca ünlü futbolcu Zlatan İbrahimovic, sosyal medya hesaplarından TikTok yıldızı Khaby Lame ile çektiği videoyu, "Benim Oyunum Benim Hikayem" notunu düşerek paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2021 - 00:11
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 00:22
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    Zlatan İbrahimovic, Squid Game akımına katıldı

    Geçtiğimiz aylarda Netflix'te yayınlanarak dünyanın gündemine bomba gibi düşen Squid Game'in, uyarlamaları trend haline geldi.

    Sanat camiasından, futbol yıldızlarına kadar birçok kişi dizinin uyarlamalarını yaparak akıma katılıyor.

    "BENİM OYUNUM, BENİM HİKAYEM"

    Bu akıma katılanlardan biri de Milan'ın dünyaca ünlü yıldızı Zlatan İbrahimoviç oldu.

    İbrahimovic'in, TikTok’un en çok takip edilen kullanıcılarından Khaby Lame ile çektiği videoda bütün engelleri aşan Khaby, son adımda Zlatan ile karşılaşınca oyunu kaybediyor.

    Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan İbrahimovic, "Benim Oyunum Benim Kurallarım" notunu düştü.

    Zlatan İbrahimovic, Squid Game akımına katıldı VİDEO

    Zlatan İbrahimovic, Squid Game akımına katıldı #1

    Zlatan İbrahimovic, Squid Game akımına katıldı #2

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