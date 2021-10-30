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    Zuhal Olcay'dan AKM tepkisi: Orası zaten bizim

    Zuhal Olcay'dan AKM tepkisi: Orası zaten bizim

    Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışına davet edilmeyişine sitem eden Zuhal Olcay, "Ahdim olsun, orada bir kez daha oynamadan ölmeyeceğim" sözleriyle tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2021 - 15:48
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 15:50
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    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, Tekirdağ’da konser veren Zuhal Olcay, 13 yıl aranın ardından yeniden hizmeye sunulan Atatürk Kültür Merkezi'ne dair açıklamalarda bulundu.

    Açılışa davet edilmemesinden yakınan Olcay, AKM'yi sahiplenerek sitemini dinleyicileriyle paylaştı.

    Olcay, "Her ne kadar davet edilmediysek de açılışa, orası zaten bizim" ifadelerini kullandı.

    "ATATÜRK'E ŞÜKRANLA BAĞLIYIM"

    Sanatçı Zuhal Olcay, sahnede şunları söyledi:

    "Benim Atatürk'e ayrıca müteşekkir olduğum bir şey var. Ben O’nun Ankara’da kurduğu Devlet Konservatuarı’nda, beş yıl parasız yatımı okuyarak mezun oldum. O’na bambaşka çok daha fazla şükranla bağlıyım.

    "ORADA OYNAMADAN ÖLMEYECEĞİM"

    Ahdim olsun, bu gece açılışı yapılan ve daha önce sahnesinde defalarca oynadığım AKM’de (Atatürk Kültür Merkezi) bir oyun daha oynamadan gitmeyeceğim. Her ne kadar davet edilmemişsek de açılışa, orası zaten bizim. Orayı çok seviyorum. Orada oynamadan ölmeyeceğim."

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