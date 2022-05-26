Petrol
111.28
0.14%
Euro
17.568
0.56%
Dolar
16.4006
0.22%
Altın
974.79
0.00%
Borsa
2428
0.00%
Bitcoin
491.778
1.46%
BTXN Coin
12.97
-2.26%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Zuhal Topal, Gülşen'in kaslarına dokundu

    Gülşen'i dinlemeye gelen Zuhal Topal, konserdeki hareketiyle sosyal medyaya damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 10:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zuhal Topal, Gülşen'in kaslarına dokundu

    Sahnede kıyafetleriyle ve şovlarıyla gündemden düşmeyen Gülşen'i dün akşam ünlü sunucu Zuhal Topal izlemeye gitti.

    Zuhal şok

    Zuhal Topal, Gülşen'i yakından görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Topal, bir ara Gülşen’in karın kaslarını elleyip, test edip bir de onayladı. Topal, Gülşen'i ellerken dişlerini sıktı.

    Zuhal Topal'ın Gülşen'e bakışları da sosyal medyada gündem oldu.

    Zuhal Topal, Gülşen'in kaslarına dokundu ViDEO

    Zuhal Topal, Gülşen in kaslarına dokundu #1


    İlginizi Çekebilir

    Cem Yılmaz'dan sonra Ata Demirer de sete çıktı, sosyal medyadan paylaştı! İşte yeni filmi...
    Medya

    Cem Yılmaz'dan sonra Ata Demirer de sete çıktı, sosyal medyadan paylaştı! İşte yeni filmi...

    Ünal Çeviköz, Türkiye'nin NATO tavrını Finlandiya'ya şikayet etti
    Dünya

    Ünal Çeviköz, Türkiye'nin NATO tavrını Finlandiya'ya şikayet etti

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir