Zuhal Topal hastaneye kaldırıldı Ünlü sunucu Zuhal Topal, Dubai tatilinin ardından hastaneye kaldırıldı. Topal'ın hastane odasından yaptığı paylaşıma 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.

ensonhaber.com

Ünlü sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, geçtiğimiz günlerde ailesiyle Dubai'ye tatile gitmişti.

Tatilinden kareler paylaşan Topal, sevenlerini şaşırtan bir paylaşımda bulundu.

Topal, hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Sağlık sorunu öğrenilemeyen Topal hastane odasından paylaştığı kareye bir de not düştü.

"Bu bayramı da böyle geçirmek kısmetmiş"

Zuhal Topal, "Bayram mesajlarınıza cevap veremedim bu bayramı da böyle geçirmek kısmetmiş. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu ailesiyle birlikte nice bayramlar dilerim" dedi.

Zuhal Topal'a hayranlarından "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.