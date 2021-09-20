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- Zuhal Topal'ın Bülent Ersoy paylaşımı güldürdü
Zuhal Topal'ın Bülent Ersoy paylaşımı güldürdü
Zuhal Topal, dün yayınlanan ve sosyal medyada çok konuşulan 'Benzemez Kimse Bize' programıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.
- Haber Merkezi
- 20.09.2021 - 13:20
- Güncelleme : 20.09.2021 - 13:26
Son görüntüsüyle izleyenlere şok yaşatan Bülent Ersoy, canlı yayında elbisesi makasla kesilen Yıldız Tilbe ve parlak takım elbisesiyle şaşırtan Mustafa Keser, dün türlü yorum ve esprilere konu oldu.
Ekranın sevilen yüzlerinden tiyatro sanatçısı Zuhal Topal, dün izleyicilere şok yaşatan üçlüyle ilgili okuyanları kahkahaya boğan bir yorumda bulundu.
"BİR RÜYA GÖRDÜM"
"Allah hayırlara çıkarsın, bir rüya gördüm." diyen Zuhal Topal, sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda gördüklerinin rüya değil gerçek olduğunu anladığını ifade etti.