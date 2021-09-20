Haberler

Magazin Haberleri

Zuhal Topal'ın Bülent Ersoy paylaşımı güldürdü

Zuhal Topal'ın Bülent Ersoy paylaşımı güldürdü

Zuhal Topal, dün yayınlanan ve sosyal medyada çok konuşulan 'Benzemez Kimse Bize' programıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.